Следователи начали доследственную проверку после взрыва газа в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Следователи регионального управления СК РФ по Чечне выясняют обстоятельства взрыва газа в частном доме в селе Автуры, в результате которого пострадала семья из десяти человек, — сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель ведомства.

Ранее во вторник в частном доме в селе Автуры в Чечне произошел взрыв бытового газа. Пострадали шесть взрослых и четверо детей. Сначала они были оставлены в Шалинскую центральную районную больницу, а позже шестерых перевезли в ожоговое отделение городской больницы №4 Грозного. Состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

"Проводится доследственная проверка по факту взрыва бытового газа в одном из частных жилых домов в селе Автуры Шалинского района. Выясняются обстоятельства и причины, приведшие к несчастному случаю", — отметил собеседник. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В то же время, медики сообщают, что состояние пострадавших по–прежнему остается тяжелым, и говорить о транспортировке в другой город для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пока преждевременно.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и пока их состояние не позволяет говорить о транспортировке в другой город или регион, это позже решат специалисты. Взрыв произошел в девять утра, их доставили в больницу и пока рано делать прогнозы", — сообщил РИА Новости представитель Центра медицины катастроф при Минздраве Чечни.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики, при взрыве возгорания не последовало. В кирпичном одноэтажном доме повреждены остекление и двери.