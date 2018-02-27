ВС Татарстана продлил домашний арест бывшему главе Татфондбанка Мусину

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину до 16 мая, разрешив ежедневные прогулки, сообщила РИА Новости консультант суда Елена Коваль.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта 2017 года по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. До 26 марта он содержался в СИЗО-2 в Казани. За время следствия Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, несколько раз получал врачебную помощь в медчасти СИЗО и трижды был госпитализирован: в начале мая, в конце ноября 2017 года и в январе текущего года.

В конце января следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Мусина с содержания под стражей на домашний арест. Следствие отмечало, что обвиняемый, в частности, в полном объёме признал вину в четырёх инкриминируемых преступлениях, способствует раскрытию преступления, на имущество Мусина и членов его семьи наложен арест, расследование по дополнительным выявленным эпизодам может затянуться на полтора-два года, при этом состояние здоровья обвиняемого ухудшилось. Приволжский районный суд Казани 26 января изменил меру пресечения Мусину на домашний арест.

"Верховный суд Татарстана продлил Мусину меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 мая", — сказала Коваль.

Собеседница агентства добавила, что суд также удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого разрешить ему прогулки – по решению суда Мусин имеет право на одну прогулку в день с 13.00 до 15.00.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.