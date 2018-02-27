В Москве задержали мужчину, подозреваемого в продаже государственных наград

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московская полиция задержала жителя российской столицы по подозрению в продаже государственных наград, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники полиции задержали 28-летнего москвича, сбывшего награды, в том числе четыре государственные — медаль "Ветеран труда СССР", медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне", юбилейная медаль "В память 800-летия Москвы", — говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, награды ему достались от родственников. Экспертизой установлено, что все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград), по которой задержанному грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы сроком до одного года или арест на срок до трех месяцев.

В настоящий момент мужчину отпустили под подписку о невыезде. Правоохранительные органы устанавливают законного владельца наград, добавляется в сообщении.