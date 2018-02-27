Хабаровчанин, подозреваемый в убийстве новорожденного, пойдет под суд

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Житель Хабаровска, задержанный по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, которого в квартире родила его сожительница, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 марта 2017 года 40-летний подозреваемый и его 36-летняя сожительница находились в арендованной квартире в Хабаровске, где женщина самостоятельно родила мальчика. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения, и сразу после рождения ребенка умышленно убил его. Тело новорожденного он поместил в пакет и выбросил в мусоропровод в подъезде. Сверток был обнаружен 12 марта.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 105 УК РФ (убийство)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначально в ходе допроса женщина оговорила себя, сообщив, что сама убила ребенка. Следователи опровергли эту версию и установили причастность к совершению преступления ее сожителя. Мужчина признал свою вину.

Сообщается, что по ходатайству следствия мужчина заключен под стражу. Обвиняемый работал менеджером по продажам в коммерческой организации, в Хабаровск приехал из Владивостока для продвижения рынка сбыта продукции. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.