Здание общежития в Пермском крае планируют отремонтировать после пожара

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Пятиэтажное здание общежития в городе Чусовой Пермского края, где произошел пожар, можно отремонтировать, считает глава Чусовского района Сергей Белов.

В ночь на вторник на четвертом этаже общежития по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел пожар. В огне погибли шесть человек , в том числе три ребенка. В медицинские учреждения Пермского края госпитализированы 11 человек, из которых семь находятся в больнице Чусового, четыре направлены в Пермь.

"Здание общежития построено из силикатного кирпича — оно, конечно, подлежит восстановлению. Сейчас управляющая компания отработает объемы ущерба, а далее будем принимать решение по ремонту и необходимой помощи", — пояснил РИА Новости Белов.

По словам главы Чусовского района, решение о возвращении жильцов в свои комнаты будут принимать члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока же эвакуированные из здания жильцы размещены в гостинице, им оказывается психологическая помощь.

"Дом расположен в Чусовом. Решения по нему будут на уровне муниципалитета, потому что это городские полномочия. Но район по мере возможности однозначно будет помогать", — добавил Белов.

По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). На особый контроль расследование взяла прокуратура.