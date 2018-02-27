Здание общежития в Пермском крае планируют отремонтировать после пожара

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Пятиэтажное здание общежития в городе Чусовой Пермского края, где произошел пожар, можно отремонтировать, считает глава Чусовского района Сергей Белов.
"Здание общежития построено из силикатного кирпича — оно, конечно, подлежит восстановлению. Сейчас управляющая компания отработает объемы ущерба, а далее будем принимать решение по ремонту и необходимой помощи", — пояснил РИА Новости Белов.
По словам главы Чусовского района, решение о возвращении жильцов в свои комнаты будут принимать члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока же эвакуированные из здания жильцы размещены в гостинице, им оказывается психологическая помощь.
По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка.
По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). На особый контроль расследование взяла прокуратура.