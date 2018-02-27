В сибирской деревне подросток умер после того, как выпил три бутылки водки

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Красноярского края умер после третьей бутылки водки, выпитой в День Защитника Отечества, сообщается во вторник в Telegram-канале СК РФ.

"Двадцать третьего февраля подросток умер после третьей бутылки водки. В деревне Гудково Красноярского края 16-летний подросток вместе с двумя 14-летними приятелями 23 февраля выпил литр водки, после чего он купил еще бутылку, которую выпил один. Друзья довели пьяного подростка до дома, а на следующее утро его обнаружили уже без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники СК РФ выясняют все обстоятельства и решают, есть ли в произошедшем состав преступления. Выясняется, где и у кого подростки покупали алкоголь.