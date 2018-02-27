В Калуге возбудили дело о надругательстве над умершим

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над умершим и его могилой возбуждено в Калуге, где неизвестные выкопали гроб с телом мужчины, сообщает во вторник прокуратура области.

Накануне сообщалось, что в полицию Калуги обратились родственники умершего мужчины. По их словам, неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом покойного. По данным полиции, мужчина был похоронен 22 февраля. Инцидент произошел на территории кладбища, расположенного возле деревни Некрасово. Видео с места произошедшего попало в социальные сети и вызвало широкий резонанс.

"По данному факту 26 февраля в отделе дознания № 1 УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ", — говорится в сообщении. Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком на 5 лет.

По данным надзорного ведомства, неизвестные в период с 15 часов 22 февраля до 10 часов 23 февраля на территории кладбища в деревне Некрасово "осквернили место захоронения умершего гражданина областного центра путем разрытия могилы, извлечение гроба и оставления его на поверхности земли".

Лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

Ранее прокуратура сообщала, что житель Калуги был "самовольно захоронен", а венки и крест был похищены после того, как могилу раскопали.