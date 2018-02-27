Шесть пострадавших при взрыве в Чечне перевезли в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Состояние пострадавших от взрыва бытового газа в Шалинском районе Чечни тяжелое, шесть человек перевезли в ожоговое отделение грозненской городской больницы №4, еще четверых готовят к эвакуации, сообщили РИА Новости в приемном отделении Шалинской районной больницы.

Четверо детей и шесть взрослых пострадали во вторник при взрыве бытового газа в частном жилом доме в Шалинском районе Чечни. Пострадавшие доставлены в Шалинскую центральную районную больницу, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. В дальнейшем их планируется перевезти в ожоговое отделение городской больницы №4 Грозного, расстояние до которой составляет порядка 40 километров.

"Пострадали всего десять человек, это семья: родители, дети, внуки. Среди них дочь с детьми, которая приехала в гости и осталась ночевать. Состояние у всех тяжелое", — отметил собеседник.

По его словам, среди пострадавших — четверо детей в возрасте до пяти лет.

"Шесть человек перевезли в грозненскую городскую больницу, еще четверых готовим к перевозке", — подчеркнул медик.

Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах республики, при взрыве возгорания не последовало. В кирпичном одноэтажном доме повреждены остекление и двери.