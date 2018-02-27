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Происшествия

Суд в Кузбассе арестовал водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

11:0827.02.2018
(обновлено: 11:09 27.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНаручники на судебном заседании. Архивное фотоНаручники на судебном заседании. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КЕМЕРОВО, 27 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово во вторник арестовал на два месяца водителя автобуса, столкнувшегося на трассе с грузовой фурой, в результате чего погибли шесть человек и еще 15 пострадали, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

На месте ДТП с участием автобуса и фуры в Кемеровской области. 23 февраля 2018
© Фото : ГУ МЧС по Кемеровской области
Одну из пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе перевели из реанимации

Авария произошла в ночь на 23 февраля на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и автобус Higer, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

"По версии следствия, 33-летний житель Красноярска, управляя автобусом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате допустил занос его задней части на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. От удара оба транспортных средства съехали в кювет", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в результате ДТП погибли шесть человек в возрасте от 20 до 46 лет: четыре женщины и двое мужчин, среди которых 46-летний водитель фуры. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести, большинство из них санавиацией позже доставили в Красноярск.

Полицейские. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Следователи проводят проверку по факту ДТП в Кузбассе с участием автобуса
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование находится на контроле прокуратуры Кемеровской области. В рамках расследования назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы. Для установления всех обстоятельств произошедшего будут привлечены эксперты ЭКЦ ГУМВД по Кемеровской области. Обвинение предъявлено водителю автобуса, добавляет региональный главк МВД.

"В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину. В связи с тем, что он проживает в другом регионе и может скрыться от правоохранительных органов, следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура поддержала ходатайство следствия. Суд удовлетворил данное ходатайство и арестовал водителя автобуса на два месяца. Он будет находиться в следственном изоляторе города Кемерово", — уточнили в ГУМВД.

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