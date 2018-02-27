Суд в Кузбассе арестовал водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

КЕМЕРОВО, 27 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово во вторник арестовал на два месяца водителя автобуса, столкнувшегося на трассе с грузовой фурой, в результате чего погибли шесть человек и еще 15 пострадали, сообщает главк МВД по Кемеровской области.
Авария произошла в ночь на 23 февраля на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и автобус Higer, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).
"По версии следствия, 33-летний житель Красноярска, управляя автобусом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате допустил занос его задней части на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. От удара оба транспортных средства съехали в кювет", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в результате ДТП погибли шесть человек в возрасте от 20 до 46 лет: четыре женщины и двое мужчин, среди которых 46-летний водитель фуры. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести, большинство из них санавиацией позже доставили в Красноярск.
"В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину. В связи с тем, что он проживает в другом регионе и может скрыться от правоохранительных органов, следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура поддержала ходатайство следствия. Суд удовлетворил данное ходатайство и арестовал водителя автобуса на два месяца. Он будет находиться в следственном изоляторе города Кемерово", — уточнили в ГУМВД.