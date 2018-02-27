В Липецкой области возбудили дело после драки в больнице

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следователи в Липецкой области возбудили дело в отношении двоих молодых людей, устроивших драку в больнице города Ельца, в результате которой пострадали медработники, сообщается на сайте СК РФ.

Двадцать четвертого января 2017 года в ОМВД России по городу Ельцу поступило сообщение от медсестры Елецкой городской больницы №2 о том, что в приемном покое происходит драка. Молодой человек, доставленный машиной скорой помощи из городского кафе, нанес телесные повреждения различной формы тяжести врачам и медсестрам, оказывающим ему помощь.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений медицинским работникам Елецкой городской больницы №2 при оказании пациенту первичной реанимационной помощи. Действия 16-летнего подростка и его 20-летнего знакомого следствием квалифицированы в соответствии с пунктами "г, д" части второй статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пациент елецкой больницы, поступивший туда с признаками отравления, при оказании ему медицинской помощи спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача-анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавшие больного и ожидавшие в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток. С черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. Кроме этого, телесные повреждения причинены заведующему реанимационным отделением и медсестре.

Сообщается, что для выяснения обстоятельств произошедшего молодые люди были доставлены в отдел полиции. Но, учитывая, что насилие применено в отношении врачей при исполнении ими профессиональных обязанностей, руководством следственного управления была инициирована процедура изъятия материалов об избиении медработников из органов полиции и передаче их для принятия процессуального решения следователями регионального СКР.

Как добавляется, в рамках расследования устанавливаются степень и тяжесть причиненного медикам вреда. В ходе предварительного следствия с учетом выводов судебно-медицинской экспертизы будет дана правовая оценка действиям каждого участвовавшего в избиении медиков в зависимости от их роли.