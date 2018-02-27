В Тюмени мужчину подозревают в краже и мошенничествах

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Полиция в Тюмени задержала жителя Челябинска, который, заказывая праздничные мероприятия у агентств якобы для силовых структур, обманом завладевал денежными средствами этих агентств, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Полиция уточняет, что мужчине переводились денежные суммы от 2,5 до 11 тысяч рублей. Вскоре бизнесмены, руководители обманутых организаций, обратились в органы полиции.
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в городе Тюмени задержали 35-летнего южноуральца, подозреваемого в совершении кражи и ряда мошенничеств", — говорится в сообщении.
Кроме того, выяснилось, что подозреваемый уехал из Челябинска, совершив кражу бытовой техники из квартиры, в которой временно проживал, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье "кража", добавляется в сообщении.
Подозреваемый доставлен в Челябинск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает полиция, поясняя, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и совершение кражи.