В Тюмени мужчину подозревают в краже и мошенничествах

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Полиция в Тюмени задержала жителя Челябинска, который, заказывая праздничные мероприятия у агентств якобы для силовых структур, обманом завладевал денежными средствами этих агентств, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, зимой мужчина в Челябинске, представляясь должностным лицом силовой структуры, звонил в организации, занимающиеся проведением праздничных мероприятий, и якобы заказывал торжество. После этого он просил представителей агентств приехать для заключения договора, а по дороге купить элитные алкогольные напитки и перевести деньги на телефонный номер. После этого он не выходил на связь.

Полиция уточняет, что мужчине переводились денежные суммы от 2,5 до 11 тысяч рублей. Вскоре бизнесмены, руководители обманутых организаций, обратились в органы полиции.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в городе Тюмени задержали 35-летнего южноуральца, подозреваемого в совершении кражи и ряда мошенничеств", — говорится в сообщении.

Отделом полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", уточняется в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый уехал из Челябинска, совершив кражу бытовой техники из квартиры, в которой временно проживал, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье "кража", добавляется в сообщении.

Подозреваемый доставлен в Челябинск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает полиция, поясняя, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и совершение кражи.