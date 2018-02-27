Мошенник получил условный срок за махинации при строительстве Восточного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев — РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил мошенника к двум годам лишения свободы условно за то, что он обманул компанию-подрядчика, которая должна была построить для ОАО "Российские космические системы" здание на космодроме Восточный, сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов суда, мужчина знал, что в июне 2015 года подрядчик заключил с ОАО "Российские космические системы" договор на строительство, в телефонном разговоре с генеральным директором строительной компании он выяснил, что аванс заказчик еще не перечислил. Виновный благодаря своему служебному положению знал, что деньги предприятие обязательно получит, но сообщил гендиректору компании-подрядчика, что за вознаграждение может повлиять на ситуацию.

"Варганов Ю.А. (признанный виновным – ред.) предложил перечислить на его расчетный счет денежные средства в размере одного миллиона рублей… Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном…, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей…, добровольное полное возмещение потерпевшему имущественного ущерба",- сообщает суд.

Виновный по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере) приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Как уточняет СУ СК РФ по Амурской области, виновным признан бывший исполняющего обязанности главного инженера АО "Российские космические системы" Антон Варганов.