В Чечне при взрыве бытового газа пострадали десять человек

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Четверо детей и шесть взрослых пострадали, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в частном жилом доме в Шалинском районе Чечни, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В населенном пункте Автуры в результате взрыва бытового газа пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства ЧП уточняются.

По его словам, пострадавшие доставлены в Шалинскую центральную районную больницу. В дальнейшем их планируется перевезти в ожоговое отделение городской больницы № 4 Грозного, расстояние до которой составляет порядка 40 километров.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах республики, при взрыве возгорания не последовало. В кирпичном одноэтажном доме повреждены остекление и двери.