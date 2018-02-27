В сгоревшем в Чусовом общежитии проводка была исправной, заявил директор УК

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Электропроводка в здании общежития в Чусовом, где произошел пожар, была исправной, заявил РИА Новости директор обслуживающей дом управляющей компании "ЖЭК" Сергей Шмурин.

В ночь на вторник в пятиэтажном общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 37 человек. В огне погибли шестеро, в том числе три ребенка. Погорельцев эвакуировали в гостиницу, сейчас в ней остаются 52 человека. На месте работают экстренные службы и психологи.

"Электропроводка в общежитии была исправной, мы заменили ее полностью в рамках программы по капремонту", — пояснил Шмурин. Он добавил, что сейчас с ним работают правоохранители.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура.

По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка.

В результате пожара в медицинские учреждения Пермского края госпитализированы 11 человек, из которых семеро размещены в больнице Чусового, четверо направлены в Пермь.