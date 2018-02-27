В сгоревшем в Чусовом общежитии проводка была исправной, заявил директор УК

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Электропроводка в здании общежития в Чусовом, где произошел пожар, была исправной, заявил РИА Новости директор обслуживающей дом управляющей компании "ЖЭК" Сергей Шмурин.
"Электропроводка в общежитии была исправной, мы заменили ее полностью в рамках программы по капремонту", — пояснил Шмурин. Он добавил, что сейчас с ним работают правоохранители.
По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура.
По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка.
В результате пожара в медицинские учреждения Пермского края госпитализированы 11 человек, из которых семеро размещены в больнице Чусового, четверо направлены в Пермь.