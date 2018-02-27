В Краснодаре проводят проверку после пожара, где погибли три человека

КРАСНОДАР, 27 фев — РИА Новости. Следователи в Краснодаре проводят проверку после пожара, где погибли двое детей и мужчина, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что во вторник рано утром при пожаре в частном доме в поселке Пашковский Краснодара погибли три человека. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на стоящие рядом жилые здания. Был эвакуирован один человек.

"После локализации пожара в помещении были обнаружены тела трех человек, двое из которых дети (2003 и 2006 года рождения). По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу СКР по краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что в доме проживала семья из четырёх человек: мужчина, его сожительница и двое детей.

С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, добавили в ведомстве.