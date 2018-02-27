СК завершил расследование убийства многодетной матери в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Следователи завершили расследование убийства женщины в Тюмени, в совершении которого обвиняется бывший муж погибшей, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 24 декабря 2017 года у дома 15 по улице Прокопия Артамонова в Тюмени, обвиняемый, вооружившись ножом, нанес не менее двух ударов в живот своей бывшей жены, после чего скрылся с места происшествия. Женщина спустя несколько дней скончалась в больнице от полученных ран.

По данным портала 72.ru, у женщины остались трое детей.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, уточняет СУСК.