В Ростовской области задержали группу наркодилеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Более 10 килограммов синтетических наркотиков изъяли у жителей Краснодарского края и Ростовской области, которые продавали "синтетику" через интернет, говорится в сообщении Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Всего задержаны 10 жителей Ростовской области и Краснодарского края. Шесть из них заключены под стражу.

"С августа 2015-го по январь 2018 года злоумышленники осуществляли на территории Ростовской области незаконные сбыты наркотических средств синтетического происхождения через интернет путем "закладок". В ходе следственных действий у членов сообщества изъяты наркотические средства общей массой более 10 килограммов", — говорится в сообщении.

В отношении организатора сообщества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.