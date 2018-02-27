В санатории в Челябинской области выявили острую кишечную инфекцию

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Острую кишечную инфекцию выявили у 8 человек, отдыхающих в санатории "Урал" в Челябинской области, этиология инфекции устанавливается, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с получением информации о регистрации 8 случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди отдыхающих в региональном санатории "Урал" Челябинской области. Специалистами управления выдано предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что были отобраны пробы пищи, воды, дезинфицирующих средств и смывы, организованы лабораторное обследование сотрудников и проведение заключительной дезинфекции.

Причины заболеваний устанавливаются, ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по области, добавляется в сообщении.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий в санатории о сложившейся ситуации.