На Камчатке проверят данные о смерти пациентки после операции в роддоме

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели жительницы Петропавловска-Камчатского после операции на внутренних органах в городском роддоме №1, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю.

"По предварительным данным, 21 февраля 2018 года в акушерском отделении ГБУЗ "Городской родильный дом № 1" женщине проведена операция, связанная с обследованием и лечением внутренних органов. После операции по экстренным показаниям 30-летняя пациентка госпитализирована в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы, где 23 февраля скончалась", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, исследуют медицинские документы, для установления причины смерти назначена экспертиза, добавили в ведомстве.