В Пермском крае число пострадавших при пожаре в общежитии выросло до 11

Ситация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

Ситация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. После пожара в общежитии города Чусовой Пермского края госпитализировали 11 человек. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

В ночь на вторник загорелось пятиэтажное здание по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой. Погибли шестеро: трое детей, женщина и двое мужчин.

Семерых пострадавших (в том числе двоих детей) направили в Чусовскую городскую больницу. Еще четверых — двоих взрослых и двоих детей — эвакуировали в Пермь. Их состояние оценивается как средней тяжести.

После пожара возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По предварительным данным МЧС, причиной пожара, который произошел поздно ночью, могла стать невыключенная электроплитка.

Краевые власти уже распорядились помочь погорельцам: им выдадут продуктовые наборы и одежду. Более 50 жителей сгоревшего общежития временно разместили в гостинице. С ними работают психологи.