ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. После пожара в общежитии города Чусовой Пермского края госпитализировали 11 человек. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.
Семерых пострадавших (в том числе двоих детей) направили в Чусовскую городскую больницу. Еще четверых — двоих взрослых и двоих детей — эвакуировали в Пермь. Их состояние оценивается как средней тяжести.
После пожара возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
#Пожар в Чусовском районе #Чусовой https://t.co/PMe0NFbjXy pic.twitter.com/qocuTTdQHY— МЧС Пермский край (@mchs59) 26 февраля 2018 г.
По предварительным данным МЧС, причиной пожара, который произошел поздно ночью, могла стать невыключенная электроплитка.
Краевые власти уже распорядились помочь погорельцам: им выдадут продуктовые наборы и одежду. Более 50 жителей сгоревшего общежития временно разместили в гостинице. С ними работают психологи.