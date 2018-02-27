Погорельцы из общежития в Пермском крае получат продуктовые наборы и одежду

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Специалисты фонда социальной поддержки Пермского края выехали в Чусовой для оказания помощи пострадавшим при пожаре в общежитии, погорельцам везут продуктовые наборы и одежду, сообщается на сайте министерства социального развития региона.
"Для оценки нуждаемости во временном размещении работают специалисты соцзащиты Чусового. Дополнительно выехали специалисты краевого фонда социальной поддержки. Они везут для пострадавших продуктовые наборы и одежду", — говорится в сообщении.
#Пожар в Чусовском районе #Чусовой https://t.co/mpOJ7qaR0E pic.twitter.com/Bv8pm86qHu— МЧС Пермский край (@mchs59) 26 февраля 2018 г.
По данным ведомства, формат дополнительной помощи будет определен после получения сведений по каждому пострадавшему.
Погорельцы эвакуированы в гостиницу. Сейчас в ней остаются 52 человека. На месте работают все экстренные службы и психологи, добавили в министерстве.
По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
#Пожар в Чусовском районе #Чусовой https://t.co/PMe0NFbjXy pic.twitter.com/qocuTTdQHY— МЧС Пермский край (@mchs59) 26 февраля 2018 г.