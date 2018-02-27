Погорельцы из общежития в Пермском крае получат продуктовые наборы и одежду

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Специалисты фонда социальной поддержки Пермского края выехали в Чусовой для оказания помощи пострадавшим при пожаре в общежитии, погорельцам везут продуктовые наборы и одежду, сообщается на сайте министерства социального развития региона.

В ночь на вторник в пятиэтажном общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 37 человек. Площадь пожара составила 38 квадратных метров. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка.

"Для оценки нуждаемости во временном размещении работают специалисты соцзащиты Чусового. Дополнительно выехали специалисты краевого фонда социальной поддержки. Они везут для пострадавших продуктовые наборы и одежду", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, формат дополнительной помощи будет определен после получения сведений по каждому пострадавшему.

Погорельцы эвакуированы в гостиницу. Сейчас в ней остаются 52 человека. На месте работают все экстренные службы и психологи, добавили в министерстве.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

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