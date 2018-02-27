В Югре пьяный вахтовик угнал маршрутку и врезался в столб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 фев — РИА Новости. Пьяный вахтовик из Омска угнал маршрутное такси в Нижневартовске (ХМАО), устав ждать водителя, однако не смог далеко уехать и врезался в столб, сообщает во вторник региональное управление МВД.

По информации полиции, водитель маршрутного такси припарковал транспорт и отлучился на 15 минут, а когда вернулся, не обнаружил машину, вспомнив, что оставил ключи в замке зажигания. После этого в дежурную часть МВД обратился его работодатель, заявив об угоне. Примерно в то же время, как отметили в ведомстве, другой житель Нижневартовска позвонил в полицию и сообщил, что подозрительный водитель за рулем автомобиля "Газель" выехал на "встречку" и врезался в столб.

Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать 38-летнего жителя Омска. В ведомстве пояснили, что мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, работает в Югре вахтовым методом.

"В этот день он с друзьями в одном из увеселительных заведений употреблял спиртные напитки, после чего, выйдя на улицу, увидел маршрутное такси. Обрадовавшись, он сел в салон. Долгое ожидание утомило молодого человека, и он решил самостоятельно доехать домой. Заняв место водителя, злоумышленник тронулся с места, однако уехать далеко не смог", — рассказали в окружном главке МВД.

В ведомстве также добавили, что в отношении омича возбуждено уголовное дело по статье об угоне, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.