В Краснодаре при пожаре в частном доме погибли три человека

КРАСНОДАР, 27 фев — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме, который произошёл во вторник утром в Краснодаре, сообщает Южный региональный центр МЧС России.

"При пожаре в Краснодаре погибли три человека", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю, сообщение о происшествии в поселке Пашковский Краснодара поступило в 02.57 мск. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на стоящие рядом жилые здания. Был эвакуирован один человек. К тушению было привлечено 37 человек личного состава и 11 единиц техники. В 04:56 пожар был полностью ликвидирован.