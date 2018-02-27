В Подмосковье произошла утечка серной кислоты на железной дороге

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Из цистерны на железнодорожной станции в Подмосковье вылилась серная кислота. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошел на станции "Орехово-Зуево". Течь обнаружили сотрудники МЖД около четырех утра. Место происшествия оцепила полиция.

Кислота вытекла на грунт, размер пятна составил 25 квадратных метров.

Сообщается, что железнодорожные пути не пострадали. Также это не повлияло на движение других грузовых и пассажирских составов, отметили спасатели.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области На месте утечки серной кислоты из железнодорожной цистерны в городском округе Орехово-Зуево © Фото : ГУ МЧС России по Московской области На месте утечки серной кислоты из железнодорожной цистерны в городском округе Орехово-Зуево

По предварительным данным, причина протечки — износ цистерны и неисправность сливного оборудования.

Около шести утра течь прекратилась. Позднее в оперативном штабе рассказали, что разлив нейтрализовали.