МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Из цистерны на железнодорожной станции в Подмосковье вылилась серная кислота. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Кислота вытекла на грунт, размер пятна составил 25 квадратных метров.
Сообщается, что железнодорожные пути не пострадали. Также это не повлияло на движение других грузовых и пассажирских составов, отметили спасатели.
По предварительным данным, причина протечки — износ цистерны и неисправность сливного оборудования.
Около шести утра течь прекратилась. Позднее в оперативном штабе рассказали, что разлив нейтрализовали.