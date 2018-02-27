В Пермском крае жильцов сгоревшего общежития разместят в гостинице

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Чусовского района Пермского края, все потерпевшие в результате пожара в общежитии будут размещены в гостинице "Чусовская", сообщается на сайте Главного управления МЧС по Пермскому краю.

В ночь на вторник в пятиэтажном общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 37 человек. Площадь пожара составила 38 квадратных метров. В огне погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей.

"В администрации Чусовского района прошло заседание КЧС и ОПБ, где были приняты решения о дальнейшем размещении погорельцев в гостинице "Чусовская", — говорится в сообщении.

На данный момент пункт временного размещения развернут на базе школы № 7, потерпевшим предоставлено горячее питание. С пострадавшими работают четыре психолога, в том числе один психолог от МЧС, отметили в ведомстве.

По данным территориального центра медицины катастроф, три человека, в том числе один ребенок, были направлены в Пермь для оказания медицинской помощи.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").