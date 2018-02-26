СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели двух человек в результате пожара на северо-западе Москвы, сообщила в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Ранее о пожаре в 17-этажном доме на Пятницком шоссе РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Вечером 26 февраля 2018 года в квартире одного из жилых домов по Пятницкому шоссе в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела мужчины и женщины, 2-х летний ребенок с признаками отравления продуктами горения доставлен в больницу", — сказала Иванова.

"По данному факту… проводится доследственная проверка", — добавила она.