Дезертир сдался следователям спустя 25 лет после побега из части

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Младший сержант Сергей Трофимов, скрывавшийся от правосудия с 1992 года, явился в правоохранительные органы с повинной. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета.

"К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года", — рассказали в ведомстве. Подчеркивается, что беглец добровольно сдался следователям после того, как его родным разъяснили возможную меру наказания за совершенное преступление.

В ГВСУ уточняют, что за 2017 год разыскали 614 дезертиров, которые в разное время сбежали из армии. Также сообщается, что за год число беглецов сократилось на 6,3%.

В России, в соответствии со статьей 338 Уголовного кодекса, самовольное оставление части наказывается лишением свободы на срок до семи лет.