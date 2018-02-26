Посольство России в Аргентине опровергло домыслы о "кокаиновом деле"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Посольство России в Аргентине на своей странице в Facebook опровергло несколько домыслов о кокаиновом скандале. В частности, дипломаты утверждают, что наркотические вещества были обнаружены в своей школе посольством, а не аргентинской стороной, а также что у технических сотрудников посольства был доступ в школу.

Ранее в соцсетях появился пост гражданина России Максима Миронова, который живет в Аргентине и утверждает, что его дети заочно учатся в школе при посольстве.

"Абсолютной нелепостью выглядит домысел господина Миронова о том, что готовившиеся к поставке на европейские рынки наркотические вещества были обнаружены аргентинской стороной и уже потом к расследованию подключилось посольство. Все было с точностью до наоборот, о чем заявила не только ненавистная автору поста российская сторона, но и наши аргентинские партнеры", — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, дипломаты опровергли утверждения Миронова, что школа при посольстве – это режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ, поэтому наркотики могли попасть туда только с ведома кого-то из руководителей.

"Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании. Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу", — отметило посольство.

Наконец, дипломаты опровергли и сообщение блогера, что "для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел Секретарь Совета Безопасности Н.П. Патрушев".

"У тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, может вызвать только улыбку: в соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее, тем более, что в рамках визита Н.П. Патрушева готовилась и состоялась его беседа с президентом Аргентины М. Макри", — отмечается в сообщении посольства.

"Тезис о якобы направлении наркотиков в Москву диппочтой – очередная мистификация, которую уже опровергли в МИД России. Со своей стороны можем только повторить, что у технического персонала росзагранучереждения нет допуска к формированию дипломатической почты", — отметили также в ведомстве.

По их предположению, блогер стал заложником своих оппозиционных политических взглядов.

"Он занимает известную политическую позицию, претендуя на роль лидера местной оппозиционной ячейки. Ранее пытался собирать у стен посольства, впрочем без особого успеха, митинги антироссийской направленности, в том числе такая попытка была им предпринята в день проведения протокольного мероприятия по случаю нашего национального праздника. Аналогичных подходов придерживается и его супруга", — отметило посольство.

По предположению дипломатов, Миронов "в своем фирменном стиле пытается использовать любую возможность для очернения нашей страны".

В то же время посольство заверило, что дети Максима Миронова продолжат обучение в школе. "Дети не должны быть заложниками антироссийских взглядов своих родителей… Надеемся, продолжат учиться в школе при посольстве. Может быть, это компенсирует им изъяны антироссийской атмосферы, царящей в их семье", — резюмировали в ведомстве.

Как объявила ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России в Аргентине, и Буллрич отметила, что об этой находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По данным МИД РФ, в ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ в понедельник сообщил, что организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Еще трое арестованы в Москве. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дела по статье "контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере".