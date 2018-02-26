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Происшествия

СК проверяет данные о смерти женщины в Твери, к которой долго ехала скорая

19:4926.02.2018
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фотоАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

ВОРОНЕЖ, 26 фев — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти жительницы Твери, к которой почти три часа ехала скорая помощь, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Под Тверью проверяют данные о смерти мужчины, к которому не поехала скорая

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 1 февраля 2018 года пожилая женщина, находясь по месту своего жительства в Твери, почувствовала себя плохо, у нее поднялось высокое давление, после чего ей была вызвана бригада "Скорой медицинской помощи", которая прибыла спустя 2 часа 55 минут", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, ссылаясь на данные СМИ, женщине медики сделали укол магнезии и уехали.

"На следующее утро у нее появились резкие боли в груди, стало трудно дышать. По месту жительства была повторно вызвана бригада медицинских работников, которая прибыла через полчаса, и женщину экстренно госпитализировали, однако по приезду в больницу она скончалась", — сообщает следствие.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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Как указано в публикации СМИ, причиной смерти пациентки стала левожелудочковая недостаточность. Организовано проведение доследственной проверки, отметили в СК.

В Тверской области в начале февраля произошел вызвавший резонанс случай смерти пациента, которому медработники города Кимры якобы посоветовали принять таблетку вместо того, чтобы отправить к нему бригаду скорой помощи, а после положили пациента в коридоре поликлиники из-за отсутствия мест в палатах. В результате 1 февраля самочувствие мужчины ухудшилось, его перевели в реанимацию, где вечером он скончался. Росздравнадзор объявил о начале проверки по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

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