Суд в Москве продлил арест экс-директору фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил до конца марта арест экс-директору фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Пресненским судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Аверьянова на один месяц, то есть до 27 марта", — сказала Черников в понедельник.

По его словам, суд отказался удовлетворить ходатайство защиты фигуранта и отпустить предпринимателя под домашний арест.

По версии следствия, в конце декабря бывший хозяин московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством устроил стрельбу на территории предприятия, убив одного человека, и скрылся. Вскоре бизнесмена удалось задержать в другом районе Москвы.