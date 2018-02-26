СК сообщил подробности расследования дела о смерти ребенка в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сняло подозрения в причастности к гибели полуторагодовалого ребенка в результате обрушения трапа в "Пулково" с руководителя службы спецтранспорта аэропорта Валентина Чернаенко, в настоящее время под подозрением его заместитель Алексей Шаньгин, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ведомства.

По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела. Одно из них по статье "недоброкачественный ремонт транспортного оборудования" в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Александра Козельского суд планирует прекратить за примирением сторон. По данным защитника Козельского, дело по статье "халатность" не имеет в настоящее время ни подозреваемых, ни обвиняемых.

Третье дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека). Первоначально в рамках данного дела был задержан начальник службы спецтранспорта аэропорта Валентин Чернаенко, однако суд отказал в его аресте.

"Уголовное дело в отношении Чернаенко было прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления — ред.)", — сказал собеседник агентства, пояснив, что следствием было установлен факт нахождения Чернаенко в отпуске в момент производства ремонта трапа.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время подозреваемым по данному делу является заместитель Чернаенко Алексей Шаньгин, которому 21 февраля была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице.