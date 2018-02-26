СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Оренбурге

УФА, 26 фев – РИА Новости. Пожар в квартире в Оренбурге, который унес жизни шести человек, в том числе детей, предварительно произошел из-за умышленных действий одной из погибших девушек на фоне личных неприязненных отношений, сообщает следственное управление СК РФ по Оренбургской области.

Двенадцатого февраля в одной из квартир жилого дома по улице Салмышская в Оренбурге в результате пожара погибли двое мужчин и двое детей 3 и 6 лет, дети скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу. Также в тяжелом состоянии были госпитализированы две девочки и три женщины. По данным следователей, спустя время две женщины 49 и 24 лет скончались в больнице, не приходя в сознание.

В СК РФ по области сообщают, что очаг возгорания находился в коридоре квартиры, огнем было охвачено около 10 квадратных метров. Кроме того, во время пожара все подвесные потолки в квартире мгновенно оплавились.

"Были допрошены собственник квартиры, врачи скорой помощи, спасатели, соседи, друзья, знакомые, родственники пострадавших, которые рассказали о проживающих в квартире жильцах, а также об обстоятельствах, имеющих значение для дела. С учетом полученных результатов исследований, показаний свидетелей и других объективных данных, следствие полагает, что одной из версий произошедшего являются возможно умышленные действия, совершенные 24-летней женщиной", — сообщает следствие. При этом отмечается, что данная версия проверяется наряду с другими выдвинутыми версиями, однако окончательные выводы будут сделаны только по результатам следствия.

РИА Новости в ведомстве пояснили, что по одной из версий, действия могли быть совершены из-за неприязненных отношений.