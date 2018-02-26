МВД допустило новые задержания по "кокаиновому делу"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По уголовному делу о попытке контрабанды около 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию могут быть новые задержания. Об этом говорится в решении Мосгорсуда, оставившего под арестом трех подозреваемых.
Решение об аресте обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только сейчас, вскоре после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации.
Помимо них, несколько человек арестованы в Аргентине, а россиянин Андрей Ковальчук, скрывшийся за границей — заочно. Ему вменяется контрабанда наркотиков в особо крупном размере, за что он может получить наказание вплоть до пожизненного заключения.
"Кокаиновое дело"
Начало расследованию положил российский посол Виктор Коронелли, который сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с наркотиком, найденных в одном из помещений посольства.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков также рассказал несколько деталей. По его словам, суть дела сводилась к тому, что "один из бывших, на тот момент уже не работающих сотрудников технического персонала нашего посольства в Буэнос-Айресе оставил в одном из подвальных помещений школы при посольстве некий груз, который, как он предполагал, можно будет в дальнейшем переправить в Россию".
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что у задержанного сотрудника посольства не было дипломатического паспорта.
Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.