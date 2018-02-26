МВД допустило новые задержания по "кокаиновому делу"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По уголовному делу о попытке контрабанды около 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию могут быть новые задержания. Об этом говорится в решении Мосгорсуда, оставившего под арестом трех подозреваемых.

"Преступление совершено в составе организованной группы, не все участники которой, по версии следствия, установлены", — сказано в документе. Уточняется, что срок следствия продлен до 15 апреля.

Решение об аресте обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только сейчас, вскоре после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации.

Помимо них, несколько человек арестованы в Аргентине, а россиянин Андрей Ковальчук, скрывшийся за границей — заочно. Ему вменяется контрабанда наркотиков в особо крупном размере, за что он может получить наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Кокаиновое дело"

Операция по пресечению поставок кокаина из Аргентины стартовала в декабре 2016 года, но о ней стало известно только недавно. В результате российские и аргентинские спецслужбы совместными усилиями предотвратили отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов наркотического вещества.

Начало расследованию положил российский посол Виктор Коронелли, который сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с наркотиком, найденных в одном из помещений посольства.

Как рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, спецслужбы двух стран заменили кокаин на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, а полиция начала прослушивать телефонны подозреваемых. В результате удалось задержать несколько человек.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков также рассказал несколько деталей. По его словам, суть дела сводилась к тому, что "один из бывших, на тот момент уже не работающих сотрудников технического персонала нашего посольства в Буэнос-Айресе оставил в одном из подвальных помещений школы при посольстве некий груз, который, как он предполагал, можно будет в дальнейшем переправить в Россию".

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что у задержанного сотрудника посольства не было дипломатического паспорта.

Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.