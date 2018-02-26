Следствие ищет других фигурантов "кокаинового дела"

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Три человека арестованы в Москве по "кокаиновому делу", ставшему результатом крупной совместной спецоперации России и Аргентины, следователи продолжают поиск других фигурантов.

Как объявила ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России в Аргентине, и Буллрич отметила, что об этой находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По данным МИД РФ, в ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

Трое сидят, один арестован заочно

Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только сейчас, вскоре после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации.

В суде сообщили также имена взятых под стражу: Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов. Срок ареста для них продлен до апреля. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Однако это не все фигуранты дела, следует из решения Мосгорсуда. Следствие ищет других участников организованной преступной группы, которая пыталась ввезти в Россию кокаин из Аргентины.

Грозит до пожизненного

Также Тверской суд Москвы заочно арестовал еще одного фигуранта дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины, объявленного в международный розыск. Это Андрей Ковальчук. Суд санкционировал его арест еще 18 января.

Фигурантам "кокаинового дела" может грозить пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын. По его словам, "контрабанда наркотиков в особо крупном размере влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы".

Как отметил эксперт, особо крупный размер в случае кокаина начинается с 5 граммов.