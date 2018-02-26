Следствие ищет других фигурантов "кокаинового дела"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Три человека арестованы в Москве по "кокаиновому делу", ставшему результатом крупной совместной спецоперации России и Аргентины, следователи продолжают поиск других фигурантов.
Как объявила ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России в Аргентине, и Буллрич отметила, что об этой находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По данным МИД РФ, в ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.
Трое сидят, один арестован заочно
В суде сообщили также имена взятых под стражу: Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов. Срок ареста для них продлен до апреля. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.
Однако это не все фигуранты дела, следует из решения Мосгорсуда. Следствие ищет других участников организованной преступной группы, которая пыталась ввезти в Россию кокаин из Аргентины.
Грозит до пожизненного
Фигурантам "кокаинового дела" может грозить пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын. По его словам, "контрабанда наркотиков в особо крупном размере влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы".
Как отметил эксперт, особо крупный размер в случае кокаина начинается с 5 граммов.