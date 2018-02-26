Москвич "обменял" мобильный телефон на 80 часов исправительных работ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Москвич, не отдавший столичным приставам свой мобильный телефон, на который был наложен арест, получил 80 часов исправительных работ, сообщает прокуратура Москвы в понедельник.

По данным ведомства, суд своим решением наложил арест на мобильный телефон столичного жителя, чтобы обеспечить выплату долга взыскателю. Судебные приставы-исполнители оставили телефон должнику, при этом запретив им пользоваться. В октябре прошлого года должник, неоднократно предупрежденный об уголовной ответственности "за отчуждение принятого на хранение имущества", не отдал телефон приставу.

"Вступил в законную силу приговор Никулинского районного суда г. Москвы, которым 32-летний житель столицы осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ (сокрытие имущества, подвергнутого описи и аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.