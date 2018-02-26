ВОРОНЕЖ, 26 фев — РИА Новости. Власти Воронежской области проведут проверку безопасности эксплуатации газового оборудования после произошедших на прошлой неделе двух случаев отравления угарным газом, в результате которых погибли пять человек, в том числе — трое детей, сообщает в понедельник областное правительство.

В ночь на 22 февраля в одной из квартир дома в Ленинском районе Воронежа угарным газом отравилась семья из четырех человек. По данным следствия, мальчики восьми и 12 лет погибли, а их родителям была оказана помощь на месте происшествия. Затем, днем 22 февраля жительница села Лосево Семилукского района пришла проведать родственников и обнаружила тела 80-летней пенсионерки, ее 53-летнего сына и 12-летней внучки. По данным облправительства, в обоих случаях выявлены нарушения в эксплуатации газового оборудования.

"На еженедельном оперативном совещании 26 февраля временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Гусев дал поручение усилить контроль за профилактикой и предупреждением аварий, возникающих в процессе использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", — говорится в сообщении.

На совещании начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель рассказал главе региона о необходимости разработки и принятия правительством нормативно-правового акта, касающегося профилактики и предупреждения аварий, возникающих в процессе использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Глава региона поддержал это предложение и поручил подключить к его разработке ряд ведомств и служб.

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