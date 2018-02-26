Дело о стрельбе в больнице в Ярославской области направили в прокуратуру

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против пациента больницы в Ярославской области, который устроил стрельбу из травматического пистолета, дело направлено прокурору, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, в сентябре 2017 года 37-летний мужчина находился на лечении в хирургическом отделении Даниловской ЦРБ. Он решил выпить и пригласил к себе еще двоих пациентов. Будучи нетрезвым, он достал имевшийся при нем травматический пистолет и начал беспорядочно стрелять из него в пол, показывать оружие медперсоналу, а также угрожать одному из пациентов, направляя пистолет ему в лицо и в грудь.

Спустя два дня, все еще находясь в больнице, пациент увидел у входной двери в приемную главврача оставленный без присмотра штатив Мanfrotto 503 hdv, который принадлежал Даниловскому информационному агентству — в тот день в больнице журналисты проводили съемку. Мужчина попытался украсть его, предварительно спрятав под лестницей. Впоследствии штатив нашли полицейские.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник содержится под стражей", — говорится в сообщении.