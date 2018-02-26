ВОРОНЕЖ, 26 фев — РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства избиения подростка школьницей в Рязанской области, запись которого появилась в интернете, говорится в сообщении управления МВД по региону.
"В настоящее время установлено, что инцидент между учащимися произошел 19 февраля текущего года на улице Октябрьская города Рыбное Рязанской области. Все лица, участвующие в инциденте, установлены", — говорится в сообщении.
Как отмечает УМВД, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают учащихся и их родителей.
Представитель школы №4 города Рыбное подтвердила РИА Новости инцидент между подростками, однако отметила, что они из разных школ. В частности, в школе №4 учится именно девочка.