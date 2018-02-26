ВОРОНЕЖ, 26 фев — РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства избиения подростка школьницей в Рязанской области, запись которого появилась в интернете, говорится в сообщении управления МВД по региону.

Видео на канале YouTube появилось 25 февраля и набрало более 1,7 тысячи просмотров. На нем запечатлен почти пятиминутный процесс избиения школьницей знакомого подростка. Мальчик лежит на снегу, а девочка наносит ему удары ногами и руками по голове, а также ногами по ребрам. Избиение сопровождается криками школьницы: "ты меня не беси", "ты так и будешь молчать", "за слова надо отвечать". Избиваемый говорит, что он "не хотел". Видео заканчивается на моменте, когда к подростку подходят другие ребята, и один из них пытается поднять его.

"В настоящее время установлено, что инцидент между учащимися произошел 19 февраля текущего года на улице Октябрьская города Рыбное Рязанской области. Все лица, участвующие в инциденте, установлены", — говорится в сообщении.

Как отмечает УМВД, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают учащихся и их родителей.

Представитель школы №4 города Рыбное подтвердила РИА Новости инцидент между подростками, однако отметила, что они из разных школ. В частности, в школе №4 учится именно девочка.