Экс-руководителя администрации главы Хакасии осудили за взяточничество

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов приговорен к 9 годам колонии строгого режима за взяточничество, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего руководителя администрации главы Республики Хакасия Владимира Бызова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил Бызову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 18,708 миллиона рублей. Кроме того, также удовлетворен гражданский иск в размере более шести миллионов рублей.

По данным следствия, 28 октября 2016 года Бызов за возможность участия в торгах по заключению госконтрактов на поставку медоборудования вымогал у одного из предпринимателей взятку в виде "отката" в размере 10 % от цены каждого заключенного госконтракта, которая в общей сумме составила около 46 миллионов рублей. Отмечается, что 30 ноября 2016 года подсудимый получил взятку на сумму более шести миллионов рублей.