Мосгорсуд подтвердил продление ареста замглавы Росимущества

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановление районного суда остановлено без изменений", — сказала сотрудник пресс-службы.

С санкции Тверского суда Москвы Паткина останется под арестом до 10 мая. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Кроме Паткиной, по делу проходит главный бухгалтер территориального управления Росимущества Марина Чичерина и экс-бухгалтер ведомства Наталья Нугаева. Их также обвиняют в мошенничество в особо крупном размере.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества по делу о хищении более 150 миллионов рублей. По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

Вместо того чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.