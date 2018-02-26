Полиция в Калуге ищет выкопавших гроб с телом из свежей могилы

БРЯНСК, 26 фев – РИА Новости. Полиция в Калуге проводит проверку заявления родственников о том, что на одном из городских кладбищ неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом мужчины, следует из сообщения УМВД города.

"В УМВД России по городу Калуге от родственников умершего местного жителя поступило заявление об установлении и привлечении к ответственности лиц, осуществивших несогласованное с заявителями извлечение из могилы гроба с телом умершего", — говорится в сообщении.

Как уточняет полиция, мужчина был похоронен 22 февраля. Инцидент произошел на территории кладбища, расположенного возле деревни Некрасово. Видео с места произошедшего попало в социальные сети и вызвало широкий резонанс.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавляется в сообщении.