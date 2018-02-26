В Якутии группу школьников заподозрили в избиении мужчины до смерти

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения до смерти молодого человека в Якутии, в котором подозревают группу школьников, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

По его словам, тело 24-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти криминального характера обнаружили в квартире в Верхоянске. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"По прибытии в Верхоянск эксперта 26 января 2018 года проведено судебно-медицинское исследование, согласно заключению врача, предварительной причиной смерти молодого человека явилась травма головы, сопровождавшаяся субарахноидальным кровоизлиянием. В совершении данного преступления подозревается группа подростков, степень причастности каждого из них к причинению смерти потерпевшему будет установлена в ходе следствия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводятся допросы, расследование дела продолжается.

Ранее СМИ сообщали, что школьники сняли избиение мужчины на видео и распространили в соцсетях.