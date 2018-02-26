СК проверит обстоятельства гибели в Казахстане мальчика из России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку после сообщений в СМИ о гибели двухлетнего мальчика из РФ в стоматологической клинике в Казахстане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ по Омской области.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по сообщению средств массовой информации о том, что в Карагандинской частной стоматологической клинике скончался двухлетний мальчик — гражданин России, по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 23 февраля 2018 года, когда в реанимационном отделении КГП "Областной медицинский центр" в городе Караганда республики Казахстан после проведенной в одной из стоматологических клиник внутривенной анестезии во время лечения кариеса скончался двухлетний мальчик из Омской области, родители которого работают по контракту в Казахстане. По предварительным данным, ребенок умер от анафилактического шока.

Добавляется, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины гибели мальчика.