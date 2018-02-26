СК проверит обстоятельства гибели в Казахстане мальчика из России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку после сообщений в СМИ о гибели двухлетнего мальчика из РФ в стоматологической клинике в Казахстане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ по Омской области.
Инцидент произошел 23 февраля 2018 года, когда в реанимационном отделении КГП "Областной медицинский центр" в городе Караганда республики Казахстан после проведенной в одной из стоматологических клиник внутривенной анестезии во время лечения кариеса скончался двухлетний мальчик из Омской области, родители которого работают по контракту в Казахстане. По предварительным данным, ребенок умер от анафилактического шока.
Добавляется, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины гибели мальчика.