На Ленинградском проспекте образовались пробки из-за крупного ДТП

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ДТП на Ленинградском проспекте в российской столице привело к заторам, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили РИА Новости, что на Ленинградском проспекте столкнулись четыре машины, в результате чего пострадал один человек.

"На Ленинградском проспекте в районе дома 12 произошло крупное ДТП. Движение по основному ходу и по направлению в центр, и в область частично ограничено. В этом месте сейчас затор", — говорится в сообщении.

В этой связи автомобилистов попросили пользоваться дублером, а по возможности выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы.