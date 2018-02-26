МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следствие ищет других участников преступной группы, пытавшихся ввезти в РФ кокаин из Аргентины, сказано в решении Мосгорсуда, оставившего под арестом трех задержанных.

Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только сейчас, вскоре после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации.

"Преступление совершено в составе организованной группы, не все участники которой, по версии следствия, установлены", — сказано в решении Мосгорсуда. Там уточняется, что срок следствия по делу продлен до 15 апреля.

Трое арестованных обжаловали решение суда, но апелляционная коллегия оставила его в силе. Как указано в мотивировочной части решения, обвиняемый Владимир Калмыков "с момента задержания оказывает помощь следствию, дает правдивые, последовательные показания, давления на свидетелей не оказывал". При этом его защита считает, что "в его действиях отсутствуют составы преступлений".

Фигурантам, отметили в суде, предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков. Им грозят длительные сроки заключения.

Как объявила ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России в Аргентине, и Буллрич отметила, что об этой находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По данным МИД РФ, в ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.