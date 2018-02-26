МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следствие ищет других участников преступной группы, пытавшихся ввезти в РФ кокаин из Аргентины, сказано в решении Мосгорсуда, оставившего под арестом трех задержанных.
"Преступление совершено в составе организованной группы, не все участники которой, по версии следствия, установлены", — сказано в решении Мосгорсуда. Там уточняется, что срок следствия по делу продлен до 15 апреля.
Трое арестованных обжаловали решение суда, но апелляционная коллегия оставила его в силе. Как указано в мотивировочной части решения, обвиняемый Владимир Калмыков "с момента задержания оказывает помощь следствию, дает правдивые, последовательные показания, давления на свидетелей не оказывал". При этом его защита считает, что "в его действиях отсутствуют составы преступлений".
Фигурантам, отметили в суде, предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков. Им грозят длительные сроки заключения.
По данным МИД РФ, в ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.