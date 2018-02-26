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Происшествия

МВД не исключает новых задержаний по "кокаиновому делу"

15:1526.02.2018
(обновлено: 17:07 26.02.2018)
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© Фото : страница Gendarmería Nacional в TwitterСовместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаинаСовместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следствие ищет других участников преступной группы, пытавшихся ввезти в РФ кокаин из Аргентины, сказано в решении Мосгорсуда, оставившего под арестом трех задержанных.

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
Трех человек арестовали по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины‍ в РФ
Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только сейчас, вскоре после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации.

"Преступление совершено в составе организованной группы, не все участники которой, по версии следствия, установлены", — сказано в решении Мосгорсуда. Там уточняется, что срок следствия по делу продлен до 15 апреля.

Трое арестованных обжаловали решение суда, но апелляционная коллегия оставила его в силе. Как указано в мотивировочной части решения, обвиняемый Владимир Калмыков "с момента задержания оказывает помощь следствию, дает правдивые, последовательные показания, давления на свидетелей не оказывал". При этом его защита считает, что "в его действиях отсутствуют составы преступлений".

Фигурантам, отметили в суде, предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков. Им грозят длительные сроки заключения.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД назвал вбросом сообщения о наркотиках в аргентинской дипмиссии
Как объявила ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России в Аргентине, и Буллрич отметила, что об этой находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По данным МИД РФ, в ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

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Происшествия
Комментарии
12 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
drugl
По-моему за такие дела как минимум Лаврова нужно послать к Улюкаеву. Престиж страны уронили ниже плинтуса. "Дипломаты"!
Ну это же вообще!!!!! И не надо говорить, что это какой-то сантехник чинил унитаз в посольстве и занимался этим делом. Чушь!
15:45
26.02.2018
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mailka.83
Наши доблестные мидовцы всё последовательно и достоверно обьясняют. Действительно, даже невооружённым глазом видно, что никакой это не налаженный наркотрафик, а лишь попытка проверить потенциально возможный канал переправки наркотиков. Об этом же и свидетельствует смешной обьем обнаруженного наркогруза - какие-то жалкие 390 кеге.
Видимо, злопыхатели забывают, что для проверки нового наркотрафика, мафиози обычно считают западлО принимать какие-либо меры предосторожности и никогда не начинают с переправки мелких партий наркоты, исчисляемых граммами или десятками грамм, а фысегда стараются переслать варенье бочками, а наркоту - тоннами.
16:23
26.02.2018
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