В Москве ограбили создателя криптовалюты PRIZM

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Создатель криптовалюты PRIZM Юрий Майоров заявил в полицию Москвы об ограблении на сумму в 1,4 миллиона рублей, возбуждено дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Майоров пожаловался в полицию на ограбление и кражу с его счетов 300 биткоинов на сумму в 160 миллионов рублей. Собеседник агентства отметил, что в материалах дела биткоины не фигурируют.

"Потерпевший рассказал, что на улице Исаковского трое неизвестных мужчин избили его, посадили в машину и забрали у него 20 тысяч долларов США, MacBook, два телефона — iPhone X и Samsung S8. Материальный ущерб оценен в 1,4 миллиона рублей", — сказал он.

Собеседник агентства подтвердил, что речь идет о Юрии Майорове — сотруднике компании, которая занимается разработкой криптовалют в Белоруссии. По информации из открытых источников, Майоров является ведущим программистом в команде разработчиков криптовалюты PRIZM.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о грабеже. Информацию о похищенных биткоинах официально в полиции также не подтвердили. По словам представителя главка, мужчина обращался в больницу с ушибами и множественными ссадинами головы, после оказания медицинской помощи он был отпущен.