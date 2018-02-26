В Ярославской области осудили за взятку экс-главу департамента транспорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии бывшего директора департамента транспорта Ярославской области за взятку в 1,3 миллиона рублей от местного предпринимателя, сообщило СУСК РФ по региону в понедельник.

Следствие и суд установили, что в декабре 2016 года генеральный директор ООО "Угличское ДСУ" передал директору департамента транспорта Ярославской области первую часть взятки в размере 800 тысяч рублей. За взятку чиновник должен был ускорить процесс принятия работ по госконтракту, которые выполнила угличская фирма, а также ускорить процесс оплаты этих работ. Кроме того, чиновник, уточняет следствие, обещал бизнесмену "общее покровительство".

"В феврале 2017 года директор регионального департамента транспорта получил от предпринимателя вторую часть взятки в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

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23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере.

"Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион 300 тысяч рублей", — сообщает следственное управление, уточняя, что взяткодатель освобожден от уголовной ответственности "в связи с активным способствованием расследованию преступления".

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.