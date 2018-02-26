МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Убийца мужчины на юго-западе Москвы стрелял в него не менее 12 раз: полицейские обнаружили пять ранений в голову и около семи — в тело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В потерпевшего стреляли не менее 12 раз: пять в голову, около семи в тело", — сказал собеседник агентства.
По его словам, с места происшествия изъяли 12 гильз. Полицейские также опросили человека, который изначально сообщил правоохранителям о стрельбе на улице
"Со слов заявителя: после стрельбы мужчина, одетый в темную одежду, подошел к телу убитого и забрал у него рюкзак, после чего с места происшествия скрылся", — сказал собеседник агентства.
Что было в рюкзаке и почему произошло убийство сейчас выясняют следователи.