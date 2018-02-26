Источник: в убитого на юго-западе Москвы мужчину стреляли не менее 12 раз

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Убийца мужчины на юго-западе Москвы стрелял в него не менее 12 раз: полицейские обнаружили пять ранений в голову и около семи — в тело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В воскресенье источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный застрелил мужчину на улице 26-ти Бакинских Комиссаров в Москве и скрылся. Мужчина скончался от полученных ранений. В ГСУ СК по Москве сообщили, что после инцидента были возбуждены дела об убийстве и незаконном обороте оружия.

"В потерпевшего стреляли не менее 12 раз: пять в голову, около семи в тело", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с места происшествия изъяли 12 гильз. Полицейские также опросили человека, который изначально сообщил правоохранителям о стрельбе на улице

"Со слов заявителя: после стрельбы мужчина, одетый в темную одежду, подошел к телу убитого и забрал у него рюкзак, после чего с места происшествия скрылся", — сказал собеседник агентства.

Что было в рюкзаке и почему произошло убийство сейчас выясняют следователи.