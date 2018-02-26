На жительницу Реутова завели дело за издевательство над кошками и хомяками

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Реутова, которая демонстрировала в соцсетях свои издевательства над кошками и хомяками, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что 21-летняя местная жительница, находясь в своей квартире, расположенной… на улице Советской в городе Реутове, имея умысел на жестокое обращение с животными с применением садистских методов, подвергала истязанию домашних животных – кошек и хомяков, повлекшему их гибель и увечья, впоследствии распространяя данную информацию в социальных сетях", — сказала она.

Петрова добавила, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Девушка находится под подпиской о невыезде.