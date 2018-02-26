СК проконтролирует дело против владельцев дома престарелых в Перми

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование дела против владельцев пермского приюта, которые содержали пожилых людей в ненадлежащих условиях, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Многочисленные нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей, были выявлены в начале года при посещении учреждения сотрудниками регионального министерства социального развития, полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры. Межведомственная проверка была организована после жалобы родственника одного из постояльцев дома престарелых. По данному факту было возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья".

"Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела о нарушениях прав граждан в Пермском крае", — сказала она.

Отмечается, что председатель СК поручил тщательно проверить все опубликованные в СМИ обстоятельства произошедшего, установить конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав граждан. Кроме того, следователям предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.